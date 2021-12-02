В Нижнем Тагиле пройдёт митинг против QR-кодов

В Нижнем Тагиле активисты общественного движения «Тагил за перемены» планируют провести митинг против введения QR-кодов. Как сообщает в видеообращении Антон Журавлёв, организаторы уже подали уведомление на проведение акции 4 декабря в 12:00 в Комсомольском сквере.

«Как вы знаете, по всей стране во всех городах люди выходят и высказывают своё мнение об ограничении прав человека, в том числе и о введении QR-кодов. Мы считаем, что Нижний Тагил тоже должен выйти и высказать своё мнение по поводу всего происходящего», — говорит Журавлёв.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что получили оповещение, при этом оно не требует одобрения администрации, так как носит информационный характер.

Отметим, 8 сентября представители ОД «Тагил за перемены» провели несогласованную акцию «Ванна для мэра», чтобы привлечь внимание городских властей к проблеме питьевой воды. После этого на организатора мероприятия Антона Журавлёва составили административный протокол о нарушении ФЗ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Согласно протоколу, заявление о проведении данного мероприятия в администрации города было отклонено, но тагильчане всё равно вышли на акцию. Позже Ленинский районный суд Нижнего Тагила оправдал общественника.