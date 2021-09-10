В Нижнем Тагиле полиция составила протокол на общественника за несанкционированную акцию «Ванна для мэра»

Участнику общественного движения «Тагил за перемены» Антону Журавлёву могут назначить штраф до 30 тысяч рублей или арест до 10 суток после организации несанкционированной акции «Ванна для мэра».

«Вся акция прошла спокойно, как и планировалось. Но на следующий день после неё меня вызвали в полицию и составили административный протокол, в котором говорится, что я нарушил Федеральный закон 54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", и пишут, что я не подал уведомление о проведении акции в администрацию города», — рассказал активист в паблике «Тагил за перемены».

Отметим, что проведение акции не было утверждено мэрией. По мнению Журавлёва, Комсомольский сквер является местом, которое не требует согласования, если на мероприятии запланировано присутствие менее 100 человек.

Напомним, 8 сентября в Комсомольском сквере активисты общественного движения «Тагил за перемены» провели акцию «Ванна для мэра». Тем самым общественники хотели привлечь внимание городских властей к проблеме питьевой воды. В установленную в сквере ванну активисты вылили несколько бутылок воды. Всего во флешмобе приняли участие порядка десяти человек.