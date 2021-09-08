В Нижнем Тагиле общественники провели экологическую акцию «Ванна для мэра» (ВИДЕО)

Сегодня, 8 сентября, в Комсомольском сквере активисты общественного движения «Тагил за перемены» провели акцию «Ванна для мэра», чтобы привлечь внимание городских властей к проблеме питьевой воды. Активисты установили ванну и вылили в неё несколько бутылок с водой. По их словам, воду тагильчане привезли из разных районов Нижнего Тагила и из Черноисточинского пруда. Всего во флешмобе приняли участие порядка десяти человек.

«Общественников всегда обвиняют в популистских лозунгах. Но вы подойдите и посмотрите на эту "чистую" воду. В связи с этим у меня возникает вопрос: где все эти программы по улучшению качества условий жизни? Россия — богатая страна, но мы с вами живём почему-то на самом дне. А сегодня мы приглашаем наглядно увидеть, в какой воде приходится мыться нам и нашим детям», — сказала лидер движения Надежда Журавлёва.

Отметим, что акция не была согласована с мэрией, но присутствующие на месте сотрудники полиции ограничились только наблюдением.