Суд Нижнего Тагила не стал наказывать общественника Антона Журавлёва за участие в акции «Ванна для мэра»

28 сентября Ленинский районный суд оправдал общественника Антона Журавлёва за участие в несогласованной акции «Ванна для мэра». После акции, которая прошла 8 сентября, на Антона был составлен административный протокол по статье 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкция статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей или арест до 10 суток.

«В суде из-за отсутствия события преступления в удовлетворении административного правонарушения было отказано. Меня оправдали, и мы по факту отстояли гайд-парк: теперь можно проводить любые мероприятия в Комсомольском сквере, не превышая численность в 100 человек», — рассказал АН «Между строк» Антон Журавлёв.

В протоколе, составленном на Антона Журавлёва, было сказано, что тагильчанин являлся организатором несогласованной акции «Ванна для мэра» в Комсомольском сквере. Согласно документу, заявление о проведении данного мероприятия в администрации города было отклонено.

«Согласно ФЗ № 54, статье 8, подпункту 1.1, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации определяют единые специально отведённые или приспособленные места для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов. То есть власти ввели специально отведённые места для общественных собраний и за такими площадками в СМИ закрепилось название "гайд-парки"», — пишут в сообществе «Тагил за перемены».

Напомним, 8 сентября в Комсомольском сквере активисты общественного движения «Тагил за перемены» провели акцию «Ванна для мэра». Её участники хотели привлечь внимание городских властей к проблеме питьевой воды. В установленную в сквере ванну активисты вылили несколько бутылок воды. Всего во флешмобе приняли участие порядка десяти человек.