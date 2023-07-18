В Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль по пляжному самбо, приуроченный ко Дню города. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области тагильчанин Алексей Свалов в своих соцестях. Местом проведения станет городской парк культуры и отдыха имени Бондина.

«Сегодня мы с членом общественного совета “Za самбо” в Свердловской области Александром Какушей встретились с главой города Владиславом Пинаевым, начальником управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Нижнего Тагила Ириной Еремеевой и директором СШ “Тагистрой” Светланой Блюденовой, чтобы выбрать площадку для проведения фестиваля по пляжному самбо, приуроченного ко Дню города», — написал депутат.

Впервые такие соревнования прошли в Верхней Пышме в 2021 году. С каждым годом число участников и география фестиваля увеличивается. День города в Нижнем Тагиле будет праздноваться с 11 по 13 августа.

Напомним, месяц назад три тагильские школы получили спортивный инвентарь для занятий самбо. Алексей Свалов считает, что Нижний Тагил — отличная и очень перспективная площадка для реализации образовательно-спортивного проекта, ведь в городе есть сильная школа самбо и знаменитые на всю страну тренеры.