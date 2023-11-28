В Нижнем Тагиле пройдут международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

В Нижнем Тагиле на горе Долгой с 8 по 10 декабря пройдут международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. В этом году участие в них примут более 100 летающих лыжников. В том числе российские спортсмены и лидеры сборной, серебряные призёры Олимпийских игр 2022 в Пекине Евгений Климов и Данил Садреев, а также сборные Республики Беларусь и Казахстана.

Тагильчане смогут прийти и поболеть за своих земляков, среди которых Илья Маньков, Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов и Ксения Пискунова.

В день старта соревнований пройдёт первый этап личных зачётов, после пробных прыжков начнётся основная программа. В остальные дни лыжников ждут командные зачёты в миксте, церемония открытия и второй этап личных зачётов.

Вход для зрителей на соревнования будет свободный.