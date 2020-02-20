В Нижнем Тагиле прошёл одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Сети»

В Нижнем Тагиле 43-летний местный предприниматель Алексей Малышев вышел на одиночный пикет в поддержку осуждённых по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Акция прошла вечером 19 февраля возле драматического театра. Мужчина вышел с плакатом «Пытками можно сшить дело каждому».

«В Екатеринбурге прошёл согласованный митинг за освобождение фигурантов дела “Сети”. Я решил поддержать их здесь, в Нижнем Тагиле, — рассказал АН “Между строк” Алексей. — Большинство проходивших мимо меня людей вообще никак не реагировало. Три человека всего меня поддержали. Думаю, что многие просто побаиваются погружаться в эту тему».

По словам Малышева, минут через 20 после начала пикета к нему подошли сотрудники полиции, переписали паспортные данные, сфотографировали и удалились.

Напомним, семеро фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Всего по уголовному делу, возбуждённому в октябре 2017 года, проходят 11 человек: Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Большинство из них — антифашисты и анархисты, которых объединяет увлечение страйкболом. В ФСБ утверждают, что все арестованные состояли в подпольной организации «Сеть» и намеревались в 2018 году во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» и поднять вооружённый мятеж. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. При этом все фигуранты заявляли, что дали признательные показания под пытками, однако их жалобы не были рассмотрены.