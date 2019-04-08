ФСБ признало сообщество «Сеть» запрещённым на территории России

Сообщество «Сеть» решением Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года, вступившего в законную силу 14 марта, внесено в список запрещённых на территории России террористических организаций, сообщается на сайте ФСБ.

«Сеть» стала 30-й запрещённой организацией в России, признанной террористической.

Напомним, 14 марта вступил в законную силу приговор фигуранту «дела "Сети"» Игорю Шишкину, который раскаялся, признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Суд признал Шишкина виновным по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»), назначив ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

Во время следствия молодой человек сообщал, что силовики в течение суток после задержания проводили с ним следственные действия, позже врачи диагностировали у Шишкина перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины. Члены ОНК, навещавшие Шишкина в СИЗО, заявляли, что на теле юноши есть следы, похожие на ожоги от электрических проводов, но сам Шишкин не жаловался на то, что подвергался пыткам со стороны силовиков, и заявлял, что «лично он не подвергался угрозам». При этом на пытки со стороны силовиков жаловались другие фигуранты дела: Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев и проходящий по делу в качестве свидетеля Илья Капустин.

Всего по уголовному делу, возбуждённому в октябре 2017 года, проходят 11 человек: Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Большинство фигурантов дела — антифашисты и анархисты, многих задержанных объединяет и увлечение страйкболом.

В ФСБ утверждают, что все арестованные состояли в подпольной организации «Сеть» и намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» и поднять вооружённый мятеж. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии.