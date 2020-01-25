Жители Нижнего Тагила проигнорировали экологический митинг, организованный коммунистами

Сегодня, 25 января, в Комсомольском сквере прошёл митинг, организованный Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС). Несмотря на анонсирование мероприятия в СМИ, на площадке собралось не более 40 человек, в основном пожилого возраста. Заявленной темой митинга было обсуждение проблем города в сфере ЖКХ и экологическая ситуация с Черноисточинским прудом, но по факту спикеры делали упор на политическую борьбу с действующей властью. Не обошлось и без вмешательства сотрудников полиции. В какой-то момент житель Нижнего Тагила Алексей Малышев развернул в толпе плакат «Менять надо президента, а не Конституцию. Путин, уходи». Тут же к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и потребовали убрать агитматериал.

После этого мужчина устроил одиночный пикет в районе Театральной площади.

«Полицейские проверили мой паспорт, пробивали по всем базам, но ничего не сделали. Сидели в машине недалеко от того места, где я стоял», — сообщил АН «Между строк» Малышев.

Кроме представителей КПСС, перед немногочисленными собравшимися выступили общественник Илья Коровин и бывший депутат Екатеринбургской гордумы и экс-заместитель директора ЕМУП «Спецавтобаза» (занимается вывозом и утилизацией отходов в уральской столице. — Прим. ред.) Эдуард Мансуров.