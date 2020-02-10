Фигуранты дела «Сети» получили реальные сроки заключения

Семеро фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет лишения свободы, пишет «Медуза».

Дмитрию Пчелинцеву, которого обвинение считает создателем «Сети», назначили 18 лет колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет строгого режима, Андрей Чернов — 14 лет, Максим Иванкин — 13 лет, Михаил Кульков — 10 лет. Василию Куксову дали 9 лет колонии общего режима, Арману Сагынбаеву — 6 лет общего режима.

Ещё один обвиняемый по делу «Сети» Игорь Шишкин в январе 2019 года получил три с половиной года колонии — он признал вину и дал показания против других фигурантов. Дело другого обвиняемого, Егора Зорина, закрыли в сентябре 2018 года. Он тоже давал показания на товарищей.

Прокуратура требовала для обвиняемых от 6 до 18 лет колонии.

Всего по уголовному делу, возбуждённому в октябре 2017 года, проходят 11 человек: Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Большинство фигурантов дела — антифашисты и анархисты, многих задержанных объединяет и увлечение страйкболом.

В ФСБ утверждают, что все арестованные состояли в подпольной организации «Сеть» и намеревались в 2018 году во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» и поднять вооружённый мятеж. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии.