В Нижнем Тагиле прошёл автопробег в память о жертвах ДТП 

В Дзержинском районе Нижнего Тагила накануне прошёл автопробег, посвящённый Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, эта дата отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

Автоколонна проехала по центральным улицам района. На машинах были закреплены разноцветные воздушные шары и призывы о соблюдении ПДД.

«Основная цель агитпробега — привлечь внимание водителей и пешеходов, напомнить о соблюдении правил дорожного движения, а именно: не превышать установленный скоростной режим, не обгонять, пользоваться ремнями безопасности, перевозить детей в детских удерживающих устройствах», — рассказывают в ГИБДД.

Отметим, с начала года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 180 ДТП, в результате которых погиб 21 человек и ещё 260 травмировались.