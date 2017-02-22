В Нижнем Тагиле прошёл первый зимний «Забег Героев»
Накануне в Нижнем Тагиле прошла первая в истории города командная военно-спортивная игра «Забег Героев». По данным организаторов мероприятия, на старт вышли более 300 участников – 59 команд от «Уралвагонзавода» и более 22 пар, сформированных жребием. Обязательным условием стало наличие в команде не менее одной девушки. Участникам предстояло пройти километровую полосу препятствий, которая поделена на девять этапов. Нулевая температура превратила жёсткий снежный наст в рыхлую кашу, что значительно усложнило задачу командам. По словам «героев», самым трудным в моральном плане испытанием было проползти под «КамАЗом». Время финиша фиксировалось по последнему участнику, поэтому более подготовленные любители экстрима всячески помогали своим партнёрам по команде.
Агентство новостей «Между строк»