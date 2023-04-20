В Нижнем Тагиле пропал мужчина, которого судят за повторное пьяное вождение

В Нижнем Тагиле отряд «Лиза Алерт» ведёт поиски 36-летнего Анатолия Голдобина. По информации поисковиков, мужчина пропал 31 марта и с тех пор не выходил на связь. При этом в полиции о его пропаже не в курсе. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк» пояснили, что никаких заявлений о пропаже Анатолия Голдобина в ОВД города не поступало.

Примечательно, что пропавший мужчина является подсудимым по уголовному делу, которое на момент публикации находится на рассмотрении в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. Дело в отношении Анатолия было возбуждено по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым ранее наказанию за аналогичное деяние) в январе 2023 года. Как пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, четырьмя годами ранее, в январе 2019 года, Голдобин уже привлекался к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения) и был лишён водительских прав на два года. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу 29 марта, а спустя пару дней Анатолий пропал.

Связана ли пропажа Голдобина с уголовным делом — неизвестно. Если мужчину найдут и признают виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.