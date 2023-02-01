В Нижнем Тагиле пропал 11-летний мальчик

В Нижнем Тагиле пропал 11-летний Ярослав Гельд. 31 января мальчик ушёл из школы № 41 и не вернулся домой, рассказала АН «Между строк» сестра подростка, добавив, что ранее её брат никогда не сбегал.

«Последний раз его видели папа и бабушка вчера утром. Он ушёл из школы и не вернулся. Да, он мог после школы пойти не домой, а гулять, как все дети, но всегда вечером возвращался. Дома его ждут, переживают, и он это знает отлично. Никогда не было такого, чтобы пропадал так надолго», — рассказала сестра Ярослава.

Рост Ярослава 150 см, у него голубые глаза и светло-русые волосы, телосложение худощавое. На момент пропажи был одет в чёрный пуховик, коричневые брюки, чёрные зимние ботинки, на голове чёрная шапка. С собой у мальчика был чёрно-оранжевый мешок для обуви.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по факту пропажи ребёнка организованы поиски. Мальчик известен правоохранительным органам в связи с неоднократными уходами из дома. В последний раз школьника видели сегодня около 20:00 на Вагонке. Если вы владеете информацией о местонахождении Ярослава, просим позвонить в дежурную часть ОП № 17 по телефону: 8 (3435) 97‒68‒02.