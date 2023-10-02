В Нижнем Тагиле прокуратура обязала больницу отремонтировать лифт

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проверила соблюдение Детской городской больницы требований законодательства о защите прав инвалидов. Было установлено, что в 3-этажном здании поликлиники на улице Окунева более 15 лет не эксплуатируется пассажирский лифт по причине подтопления грунтовыми водами лифтовой шахты, которая располагается в подвальном помещении здания поликлиники. При этом в 2022 году в указанном медицинском учреждении проведён капитальный ремонт второго и третьего этажей и подвала поликлиники, а также выполнены мероприятия по исключению подтопления грунтовыми водами подвального помещения.

В ходе проверочных мероприятий прокуратура установила, что сотрудниками Детской городской больницы своевременно не обеспечена замена лифтового оборудования, в результате чего граждане и маломобильные группы населения не имеют возможности свободно перемещаться по зданию поликлиники, а также пройти лечебно-диагностические процедуры, которые проводятся в кабинетах, расположенных на втором и третьем этажах здания.

По результатам проверки прокуратурой в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила направил исковое заявление о возложении обязанности на вышеуказанное учреждение здравоохранения разработать проектно-сметную документацию на установку лифта в здании поликлиники, а также оборудовать указанное здание лифтом.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на больницу обязанность по разработке проектно-сметной документации на установку лифта в здании поликлиники в срок до 1 февраля 2024 года, а также оборудовать указанное здание лифтом в срок до 1 декабря 2024 года.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.