В Нижнем Тагиле прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении наркодилера

Верхнесалдинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Верхнесалдинского городского округа, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый осуществлял незаконный сбыт наркотических средств путём размещения тайников-«закладок», а также посредством личной передачи на территории Нижнего Тагила.

«С марта 2018 по январь 2019 года обвиняемый приобрёл две сим-карты и зарегистрировал данные номера на своё имя. После чего, осуществляя незаконный сбыт наркотических средств, сообщал лицам, приобретавшим у него наркотические средства, указанные номера счетов для внесения 100%-ной предоплаты за приобретаемые синтетические наркотические средства. Лица, пожелавшие приобрести наркотические средства, через электронные кошельки либо наличными денежными средствами через платёжные терминалы вносили 100%-ную предоплату, обвиняемый проверял поступление денежных средств на указанные счета. При подтверждении поступления денежных средств передавал лично или путём закладок синтетические наркотические средства», — сообщили представители прокуратуры.

Всего в период с марта 2018 по январь 2019 года обвиняемый получил преступный доход от незаконного сбыта наркотических средств в размере не менее 175,8 тысячи рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.