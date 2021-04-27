В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку по факту травмирования 4-летней девочки

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку по факту травмирования 4-летней девочки в детском саду, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошёл утром 26 апреля в детском саду № 148. По словам отца ребёнка, его дочь была на прогулке и играла на веранде, в какой-то момент девочка споткнулась о напольные доски и ударилась бровью об угол скамейки. После чего ребёнка увезли на скорой в больницу, где ей наложили швы.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в дошкольном учреждении. Кроме того, будет выясняться, осуществлялся ли надлежащий присмотр за воспитанниками со стороны сотрудников детского сада. Также ведомство установит степень тяжести причинённого вреда здоровью ребёнка.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.