В детском саду Нижнего Тагила 4-летняя девочка получила травму

26 апреля в Нижнем Тагиле в детском саду № 148 во время прогулки 4-летняя девочка разбила бровь. Инцидент произошёл, когда девочка играла на веранде. Об этом АН «Между строк» рассказал отец ребёнка Антон.

По его словам, дочь споткнулась о напольные доски и ударилась бровью об угол скамейки. После чего ребёнка увезли на скорой в больницу, где ей наложили швы.

«Я хочу написать заявление в прокуратуру, чтобы они организовали проверку о таком допущении на детской площадке. Воспитатель тут ни при чём. Хочу наказать заведующую за такую халатность и взыскать моральный вред», — прокомментировал отец девочки.

Сейчас ребёнок находится на амбулаторном лечении и, по словам родителей, жалуется на боль.