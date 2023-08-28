В Нижнем Тагиле прокуратура через суд вернула жильё детям, которое их отец приобрёл на средства маткапитала и оформил на себя

Прокуратура Пригородного района через суд защитила права детей на жильё, которое их отец приобрёл на средства материнского капитала и оформил на себя, сообщили в ведомстве.

«В ходе проверки было установлено, что мать троих несовершеннолетних детей в 2012 году получила сертификат на материнский (семейный) капитал, однако её муж направил средства на покупку квартиры в селе Петрокаменское. Приобретённую квартиру мужчина не оформил в долевую собственность с детьми и женой, как того требует законодательство», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор Пригородного района направил исковое заявление в суд, чтобы обязать гражданина оформить приобретенное жильё в общую долевую собственность с детьми. Пригородный районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.