В Нижнем Тагиле продолжат штрафовать автолюбителей за парковку на газонах

Свердловский областной суд рассмотрел административный иск Комитета по защите прав автовладельцев к губернатору Евгению Куйвашеву и Заксобранию Свердловской области с требованием отменить статью 16 закона области «Об административных правонарушениях». По итогам заседания суд оставил в силе областную норму о штрафах за парковку автомобилей на газонах. В пресс-службе суда заявили, что требования истца были удовлетворены лишь частично.

Как пишет Znak.com, истец считал, что областное Заксобрание вышло за пределы своей компетенции, устанавливая штраф за парковку на газонах. По мнению комитета, этим должны заниматься федеральные органы власти. Также автолюбителей возмутило, что в законе определили слова «газон» и «зелёные насаждения», хотя такие определения может давать только муниципальная власть.

«Выслушав все доводы по делу, а также заключение прокурора, который просил в иске отказать, суд признал недействующими примечания к оспариваемой норме областного закона, в которых разъясняется понятие “газон” и “зелёные насаждения”. В остальной части требованиям было отказано», — сообщили в суде.

Как рассказал РИА «Новый день» основатель Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук, такое решение означает, что штрафовать всё ещё могут, но неясно, за что именно.

«Мы не оспаривали тот факт, что область может штрафовать за нарушение правила благоустройства, но водитель не должен гадать, подразумевается ли для озеленения поверхность земельного участка, где он встал, или нет. Пока у нас нет полного текста решения, мы не знаем, откуда, по мнению суда, брать определение слова газон — из ГОСТа, правил благоустройства муниципалитета или другого источника. Автомобилист что, должен выучить правила и определения всех муниципалитетов? Решение в силу не вступило, мы будем оспаривать, думаю, и Заксо будет оспаривать, вероятно, всё затянется до лета», — пояснил Форманчук.

Напомним, в 2017 году в Свердловской области вернули штрафы за парковку на газоне: за размещение автомобиля на газоне или иной территории, занятой зелёными насаждениями, водителям полагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За парковку на газонах должны штрафовать квартальные, но выяснилось, что у них возникли проблемы с получением данных от ГИБДД.

В Нижнем Тагиле за парковочным порядком обязаны следить специалисты районных администраций. Зафиксировав нарушение, специалист должен направить запрос в ГИБДД, чтобы установить законного владельца неправильно припаркованного транспортного средства. Пожаловаться на неправильную парковку можно квартальным инспекторам в режиме онлайн.