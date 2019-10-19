Тагильчан будут штрафовать за парковку на газонах

В октябре как минимум 13 жителей Ленинского района Нижнего Тагила заплатят штрафы за парковку на газонах. Сумма штрафов составит от трёх до пяти тысяч рублей. Как сообщает ТРК «Телекон», теперь за парковочным порядком в городе будут следить специалисты районных администраций.

Наказывать нарушителей будут рублём — в соответствии с действующим региональным законодательством. Зафиксировав нарушение, специалист должен направить запрос в ГИБДД, чтобы установить законного владельца неправильно припаркованного транспортного средства. Через месяц его пригласят на административную комиссию для профилактической беседы.

«Первый раз это три тысячи, а дальше - до пяти. Не думаю, что это дёшево. Радует, что большинство людей адекватно реагирует, и в дальнейшем не допускают такого. Но есть и другие примеры, к сожалению. Есть и повторные нарушения», — рассказал глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев.

Горожане также могут направлять жалобы на неправильную парковку. Для этого необходимо зафиксировать нарушение на фото- или видеокамеру. В случае предъявления доказательств, административные комиссиях примут их к рассмотрению.

Как пояснил главный специалист отдела по благоустройству и ЖКХ администрации Ленинского района Андрей Полухин, газоном считается территория, занятая зелёными насаждениями с травой, с деревьями, с кустарниками, ограждённая от проезжей части бордюрным камнем, либо тротуаром.

В случаях, когда жителям многоквартирных домов не хватает парковочных мест во дворах, в администрации советуют самостоятельно организовывать парковки.