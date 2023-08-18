В Нижнем Тагиле продавцы «Пятёрочки» поймали даму-воришку

Накануне, 18 августа, в Нижнем Тагиле из магазина «Пятёрочка», расположенного на улице Карла Либкнехта, 17а, посетительница пыталась украсть гигиенические и косметические средства, а также банки кофе и бутылку пива. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, женщина сложила предметы себе в сумку и прошла кассовую зону, двигаясь к выходу. Продавцы заметили подозрительные действия посетительницы и попросили её остановиться. Сотрудники торговой точки потребовали оплатить покупки, женщина согласилась, но на её банковской карте не оказалось средств. Тогда продавцы вызвали полицию.

По информации АН «Между строк», сотрудники магазина узнали женщину по фотографии, которую выложили их коллеги в общем чате сети магазинов. Оказывается, что в этот же день она совершила мелкое хищение в другом магазине «Пятёрочка», после которого продавцы опубликовали предупреждающее сообщение в мессенджере.