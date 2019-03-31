В Нижнем Тагиле при пожаре в многоэтажке на Гальянке погиб мужчина

В Нижнем Тагиле при пожаре в 10-этажном доме на Черноисточинском шоссе погиб мужчина, рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 30 марта в 22:47. В квартире на третьем этаже на площади 24 кв. м горело домашнее имущество. Там же было обнаружено тело мужчины. Причиной пожара, по предварительной версии, стало неосторожное курение жильца квартиры.

Огонь ликвидировали 12 человек личного состава, 5 единиц техники. Пожарным пришлось эвакуировать по лестничным маршам 36 жильцов, в том числе 12 детей. В 23:20 огонь был локализован.

В эти выходные в Нижнем Тагиле горела также частная баня на ул. Успенского. В селе Покровское в ночь на субботу, 30 марта, на площади 160 кв. м сгорели надворные постройки и два частных дома. В ночь на 31 марта пожар произошёл в посёлке Зональный, там сгорела частная баня.