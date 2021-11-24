В Нижнем Тагиле при пожаре в квартире погиб мужчина 

На Тагилстрое в результате пожара на первом этаже дома № 5 на улице Балакинской погиб 45-летний мужчина. Сообщение о пожаре поступило 24 ноября около 02:00. Из здания эвакуировались 15 жильцов, включая трёх детей. Ещё двоих человек сотрудники МЧС эвакуировали при помощи спасательных дыхательных аппаратов.
Погибший дома был один. Вскрыв дверь, пожарные обнаружили тело мужчины в коридоре. В МЧС предположили, что хозяин, вероятно, пытался потушить возгорание своими силами, так как рядом с ним находились вёдра с водой.
Площадь пожара составила 5 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
«Это уже не первый пожар в квартире, где проживают беспокойные граждане, привыкшие к шумным кутежам», — рассказали в отделе надзорной деятельности.
С начала года в Нижнем Тагиле произошло 909 пожаров. Это на четверть больше, чем в 2020 году (675 за аналогичный период). В огне погибли 12 человек, различные травмы получили 11 тагильчан.
«В связи с наступлением холодного времени года количество пожаров по причине неосторожного обращения с огнём, в том числе при курении, возросло. Чтобы избежать пожара в жилье, соблюдайте меры безопасности. Не курите лежа в постели или на диване. Не ходите с зажжённой сигаретой по комнатам и другим помещениям. Определите место для курения. Оборудуйте его пепельницей, обеспечьте средствами пожаротушения (ёмкостью с водой или огнетушителем). Своевременно выбрасывайте из пепельницы окурки и пепел, не допуская её переполнения. Предварительно убедитесь, что все окурки потушены», — советуют в МЧС.