В Нижнем Тагиле при пожаре в коллективном саду погибла женщина

11 декабря около 16:00 в Нижнем Тагиле на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Дружба» вблизи посёлка Горбуново. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, на одном из участков сгорел садовый дом площадью 20 кв. м. В результате происшествия погибла женщина, личность которой сейчас устанавливается.

В ведомстве отметили, что, по одной из версий, погибшей может быть хозяйка дома. До пожара её видели соседи, по их словам, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. По данному факту ведётся проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.