В Нижнем Тагиле при пожаре в дачном домике погиб неизвестный мужчина

В Нижнем Тагиле в ночь на 5 декабря в коллективному саду «Дзержинец» на улице Свердлова сгорел дом. О пожаре соседи рассказали сторожу сада, он и вызвал пожарных.

Как сообщили в отделе надзорной деятельности, горели садовый дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Во время тушения огня сотрудники МЧС возле окна обнаружили тело неизвестного мужчины. В садовом домике на окнах были установлены решётки, мужчина, судя по всему, не смог выбраться наружу.

Погибший не являлся владельцем садового участка. По словам соседей, хозяев сгоревшего дома они давно не видели.

Дознавателями МЧС ведётся проверка. Причина пожара устанавливается.