В Нижнем Тагиле представили эскизы проекта ледового городка 2021 года

Компания «Горсвет-НТ» доработала проект новогоднего городка 2021 года и представила готовые эскизы. Как рассказал директор организации Константин Благинин, на Театральной площади появится больше фотозон, светодиодных фигур, также по проекту изменят местоположение некоторых горок и заменят световое оборудование.

В середине августа стало известно, что ледовый городок 2021 года будет посвящён знаменитому произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Тема выбрана неслучайно: в этом году исполняется 190 лет с даты его написания. Согласно проекту компании «Горсвет-НТ», у главного входа гостей будут встречать 33 богатыря и дядька Черномор. Тагильчане смогут сфотографироваться на большой ладье.

«Можно будет подняться на палубу ледяного корабля, почувствовать себя мореплавателем. Это будет прямо большой корабль с парусами, всеми деталями и, возможно, вёслами», — говорит директор ООО «Горсвет-НТ» Константин Благинин.

На входе со стороны улицы Ленина тагильчане попадут в замок, по бокам которого будут размещены горки. Также Благинин заявил, что в этом году решили полностью отказаться от плоских фигур, поэтому все сказочные персонажи — князь Гвидон, царевна Лебедь, царь Салтан и белка — будут объёмными.

Большое внимание в проекте уделено фигурам с подстветкой. Так, у главной новогодней ёлки изменят иллюминацию, а вокруг поднимут световой шатёр, зайти в который можно будет с четырёх сторон. Внутри разместят главных персонажей — Деда Мороза и Снегурочку. Кроме того, на Театральной площади планируется разместить семь световых скульптур, среди которых «Снежинка», «Карета» и «Лотос».

«В этом году было принято решение отказаться от подсветки дюралайтом, потому что они не дают такого эффекта, от них не так много света. Вроде видно, что что-то светится, но что это такое — непонятно. Сколько мы работаем, стараемся ставить прожекторы, которые переливаются всеми цветами радуги, — говорит Константин Благинин. — Они дают подсветку всего льда, в отличие от дюралайта, который светится отдельными маленькими полосочками. В зависимости от мощности прожектора можно освещать как маленькие фигуры, так и большие, как замок или ладья».

Напомним, в этом году мэр Нижнего Тагила остался недоволен качеством ледового городка на Театральной площади. В соцсетях горожане жаловались на некачественные горки и странные ледовые скульптуры, напоминающие могильные надгробия. Чтобы не повторять прошлых ошибок, чиновники пообещали учесть мнение тагильчан при проектировании городка в будущем году. На сайте Центра развития туризма был создан опрос, в ходе которого горожане предлагали сделать больше красивых ледовых фигур, с которыми можно фотографироваться, и вспомнить старые аттракционы и варианты оформления городка в предыдущие годы.