В Нижнем Тагиле появится новое высокотехнологичное предприятие по производству керамзита. Об этом АН «Между строк» рассказал местный предприниматель, руководитель компании ООО «СК “Горнозаводской”» и инициатор проекта Владимир Нехорошев. Сейчас ведётся поиск площадки для размещения производства.

«Мы увидели на рынке потребность в производстве керамзита и решили занять нишу. У меня уже есть действующая компания по производству керамзитоблоков (строительный материал. — Прим. ред.), мы занимаемся строительством. По опыту могу сказать, что у большинства производителей керамзита достаточно высокая себестоимость продукции из-за устаревшего оборудования и нежелания вкладываться в модернизацию производства, при этом объём выпускаемой продукции у таких компаний достаточно низкий. Нам было накладно закрывать собственные потребности в этом сырье, поэтому родилась идея наладить своё производство», — рассказал АН «Между строк» Владимир Нехорошев.

Предприниматель пояснил, что планирует запустить высокотехнологичное автоматизированное производство, в котором будет задействовано только современное оборудование. По словам Нехорошева, это позволит тратить меньше ресурсов на выпуск большего объёма продукции, при этом не привлекая большой штат сотрудников.

«От того, какое место мы выберем сейчас, будет зависеть буквально всё: количество печей, размер штата сотрудников, объёмы потребления газа и электричества и, следовательно, объём выпускаемой продукции. Мы стремимся найти такую площадку, которая бы уже имела все разрешения на подобную деятельность, чтобы всё было в рамках закона. Если всё сложится удачно, то наша продукция будет максимально конкурентоспособна и востребована во всей стране», — подытожил бизнесмен.

Как пояснил АН «Между строк» руководитель городского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев, строительство нового предприятия — значимый в масштабах города проект. Сегодня центр занимается поиском площадки для размещения производства.

«Владимир Анатольевич обратился в фонд с просьбой посодействовать в подборе площадки, на которой он мог бы развернуть производство керамзита. СОФПП обычно предоставляет услуги финансовой поддержки, но в силу того, что мы давно работаем и у нас есть много контактов, такой вид помощи мы тоже можем оказать. Здорово, что в Нижнем Тагиле появляются новые предприятия. Они приносят городу новые вакансии и налоговые отчисления. Компания Владимира Анатольевича давно работает на рынке и хорошо зарекомендовала себя. Мы не раз сотрудничали, поэтому есть уверенность, что намеченное бизнесмен доведёт до конца», — подытожил Сергей Федореев.