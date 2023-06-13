В Нижнем Тагиле появились первые дорожные знаки, запрещающие езду на электросамокатах 

В Нижнем Тагиле появились три новых дорожных знака, запрещающих движение на электросамокатах. Знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» были установлены в наиболее оживлённых локациях города: на набережных «Тагильская лагуна» и «Тагильская лагуна — 2», на площади Славы в Дзержинском районе, уточнили ИА «Все новости» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Отметим, что введение подобных ограничений по всей стране началось после мартовских изменений в ПДД, однако в Нижнем Тагиле ограничительные дорожные знаки этого типа появятся впервые.

К транспортным средствам, на которые распространяется действие знака, относятся все средства индивидуальной мобильности (СИМ). В их числе: электросамокаты, электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другие транспортные средства, движение колёс которых происходит за счёт работы двигателя. В зоне действия знака человеку на электросамокате придётся спешиться, а в случае несоблюдения требования знака водитель будет считаться нарушителем, за что может получить штраф в размере 500 рублей. Аналогичная санкция коснётся и любителей покататься на электросамокате без рук. Несмотря на нововведения, с точки зрения Кодекса об административных правонарушениях человек, управляющий СИМ, всё ещё будет считаться пешеходом, уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

О мартовских изменениях в ПДД, касающихся СИМ, АН «Между строк» подробно рассказывало в отдельном материале.