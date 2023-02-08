С 1 марта в России водителей электросамокатов начнут штрафовать за нарушения ПДД

С 1 марта 2023 года в России вступят в силу изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов и схожих по конструкции транспортных средств. В большинстве случаев они будут приравнены к велосипедам. Как пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в новой редакции ПДД появится термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К этой категории транспортных средств отнесены электросамокаты, электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие транспортные средства, движение колёс которых происходит за счёт работы двигателя. При этом мощность двигателя не имеет значения, важен только факт его наличия.

Согласно нововведениям, к управлению СИМ допускаются лица старше 7 лет, однако в зависимости от возраста, массы транспортного средства и места его использования законодательством установлены разные правила.

Так, дети в возрасте от 7 до 14 лет могут ездить на СИМ по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон. Лица младше 7 лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых. Если гражданин старше 14 лет, а его СИМ тяжелее 35 кг, то начинают действовать те же правила, что и при использовании велосипеда. Из этого следует, что СИМ могут двигаться только по дорогам, где разрешено движение велосипедистов и скорость ограничена 60 км/ч. На дорогу с максимальной разрешённой скоростью 90 км/ч, например на трассу, на электросамокате выезжать нельзя.

Отметим, что максимальная скорость движения на СИМ по новым правилам ограничена отметкой 25 км/ч. Для движения по дороге такой транспорт должен иметь тормоза, звуковой сигнал, фары белого цвета и световозвращатели (белые спереди и красные сзади). Человек, управляющий СИМ, обязан держаться за руль (хотя бы одной рукой).

При управлении СИМ запрещено перевозить негабаритный груз (выступающий больше чем на 0,5 м за габариты транспорта), пассажиров в случаях, если это не предусмотрено конструкцией, а также детей до 7 лет без специально оборудованных мест. Кроме того, запрещается поворачивать налево или разворачиваться, если на дороге больше одной полосы движения в одну сторону или есть трамвайное движение, пересекать дорогу по пешеходным переходам не спешиваясь.

Также в ПДД появился новый знак 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». В зоне действия знака человеку на электросамокате придётся спешиться, а в случае несоблюдения требования знака водитель будет считаться нарушителем, за что может получить штраф в размере 500 рублей. Аналогичная санкция коснётся и любителей покататься на электросамокате без рук. Несмотря на нововведения, с точки зрения Кодекса об административных правонарушениях человек, управляющий СИМ, всё ещё будет считаться пешеходом, отметили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.