В Нижнем Тагиле появилась маршрутка с безналичной оплатой проезда

Жительница Нижнего Тагила обнаружила маршрутку, проезд в которой можно оплатить банковским переводом. Правда, официальный перевозчик инициативу водителя не оценил и организовал проверку, сообщает ИА «Все новости».

Утром в понедельник, 7 сентября, Анна Д. добиралась на работу, как обычно, на маршрутке № 31. Как же она удивилась, увидев объявление с предложением оплатить проезд переводом на карту Сбербанка.

«И как у нас будут обновлять парк общественного транспорта, вводить оплату через терминал, если существует такая “чёрная бухгалтерия”? При этом “Газель” не в очень хорошем состоянии: полы обшарпаны, боковые панели отходят, в салоне стоит какая-то тумба — видимо, ещё одно посадочное место», — рассказывает Анна.

Девушка связалась с управлением горхозяйством мэрии Нижнего Тагила. Чиновники объяснили ей, что сбор платы таким способом незаконен, и обещали разобраться. Директор обслуживающей маршрут компании «Техноком» Данил Сащенко подтвердил агентству, что перевозчик тоже проверяет жалобу пассажирки.

В Нижнем Тагиле уже несколько лет обсуждается вопрос введения безналичной оплаты в городских маршрутках и автобусах. Пока такая возможность реализована только в трамваях. В мае мэрия заключила с перевозчиками контракты, которые обязывают транспортников до 2024 года отказаться от устаревших «Газелей» и внедрить терминалы. При этом, по словам перевозчиков, обеспечить кассовыми аппаратами сотни автобусов — очень затратное удовольствие.