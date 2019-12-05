В Нижнем Тагиле потеплеет до плюс одного градуса

В ближайшее время в Нижнем Тагиле, по данным синоптиков, потеплеет до плюс одного градуса. Если сегодня, 5 декабря, столбики термометров будут держаться днём и ночью на уровне минус 10 градусов, то уже завтра, в пятницу, воздух прогреется в дневное время до плюс одного градуса. Аномально тёплая для декабря погода продержится все выходные. Ночью ожидаются минусовые температуры, из-за чего на дорогах и тротуарах может возникнуть гололедица. Также синоптики обещают тагильчанам мокрый снег и преимущественно юго-западный ветер.

На севере Свердловской области температура воздуха будет опускаться в ночное время ближайшие три дня до минус 21 градуса, к выходным потеплеет до минус 6 градусов. Днём на южных территориях столбики термометров, по данным Уральского гидрометцентра, поднимутся до плюс 2 градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, мокрый снег (местами метель), гололедица и юго-западный ветер с порывами до 23 м/с.