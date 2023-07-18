В Нижнем Тагиле построят завод по производству труб большого диаметра

В Нижнем Тагиле до конца 2026 года построят завод по производству труб большого диаметра. Соглашение о сопровождении проекта в присутствии замгубернатора региона Дмитрия Ионина подписали компания «Металлинвест» и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, сообщили в региональном кабмине.

«Сегодня в области под руководством Евгения Куйвашева успешно решаются задачи по укреплению технологического суверенитета и повышению привлекательности региона для инвесторов. Трубы большого диаметра, которые будут выпускать на производстве, используются для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации, а также широко используются предприятиями нефтяной и газовой промышленности», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Завод будет располагаться на площади 13,5 тысячи квадратных метров в черте города. Там откроют 300 новых рабочих мест. Объём инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей.

«Промышленные компании для оптимизации инвестиционных процессов нуждаются в привлечении финансовых, информационных и консалтинговых ресурсов. Для нас очень важно системное сотрудничество с Министерством инвестиций и развития Свердловской области и Агентством по привлечению инвестиций региона для получения государственных мер поддержки, участия в деловых мероприятиях», — отметил руководитель отдела инвестиций УК «Металлинвест» Илья Новожилов.