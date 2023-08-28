В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры многодетной семье предоставлена благоустроенная квартира

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению многодетной матери о нарушении её жилищных прав. В ходе проверки было установлено, что заявительница с пятью малолетними детьми проживали в доме № 5 на улице Проезжей, который в декабре 2022 года был признан аварийным и подлежащим сносу. При этом в жилом помещении в результате пожара была повреждена кровля и частично обрушились стены. Но органы местного самоуправления вопрос о предоставлении семье другого жилья долгое время не решали. В связи с этим прокурор района направил в Ленинский районный суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города предоставить многодетной семье жилое помещение взамен занимаемого ими ранее. Суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора. В результате принятых мер реагирования семье предоставлено другое жилое помещение площадью 81,4 кв. м.