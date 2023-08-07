Общество

В Нижнем Тагиле после сильного ливня улицы превратились в реки

07.08.2023 15:52
В Нижнем Тагиле после сильного ливня улицы превратились в реки

Сегодня, 7 августа, около 14:00 в Нижнем Тагиле прошёл сильный дождь. Ливневые колодцы города в очередной раз не справились с мощным потоком воды, которая затопила центральные улицы. Возмущённый читатель АН «Между строк» прислал видео с затопленной улицей Первомайской. 

«Это просто ужас! Мне нужно было перейти дорогу, но я не смогла. Все три пешеходных перехода, которые расположены на улице Первомайской, от Газетной до Серова были затоплены. Некоторые люди от безвыходности ситуации шли по воде, которая была по щиколотку», — возмущается тагильчанка Олеся. 

Обильные осадки, которые всё чаще стали накрывать Нижний Тагил, доказывают, что городская ливневая канализация не помогает оперативно решить проблему. 

Напомним, летом 2022 года затопило улицу Индустриальную.

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