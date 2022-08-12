В Нижнем Тагиле полностью открыли движение по мосту на улице Циолковского

В Нижнем Тагиле полностью открыто автомобильное движение по мосту на улице Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, уточнив, что все четыре полосы доступны для автотранспорта.

Напомним, ключевая развязка реконструируется с весны 2021 года. Сложный транспортный узел сопряжён с железной дорогой, поэтому все ремонтные работы на первом этапе в большей степени зависели от движения составов под мостовым переходом. Кроме того, выяснилось, что в основание путепровода заложены старые рельсы сталинских времён, что осложнило бурение скважин и установку новых опор.

Руководитель проекта Владимир Останин рассказал, что после запуска движения по мосту дорожники планируют провести озеленение и благоустройство пешеходных дорог.