В Нижнем Тагиле полиция нашла скрывшегося после ДТП на Индустриальной водителя. Его лишили прав 

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД нашли водителя Ford Mondeo, который скрылся с места ДТП 6 марта 2022 года.

Напомним, 6 марта водитель Ford не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, который двигался в попутном направлении по улице Индустриальной. Виновник аварии покинул место ДТП, не дождавшись приезда сотрудников ГИБДД. По словам свидетелей, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Полицейские нашли правонарушителя, им оказался 39-летний житель Нижнего Тагила с водительским стажем 15 лет. Он пояснил, что в момент ДТП испугался последствий и скрылся. 10 марта 2022 года решением Тагилстроевского мирового суда Нижнего Тагила мужчина был лишён права управления транспортным средством на 1 год.