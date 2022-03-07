В Нижнем Тагиле неадекватный водитель врезался в такси на улице Индустриальной и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 6 марта около 20:00 на улице Индустриальной, 44 произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения. Пассажир Skoda Fabia снял на видео предполагаемого виновника аварии — водителя Ford Mondeo, который скрылся с места ДТП до приезда сотрудников полиции. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила подтвердили, что в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, ведётся поиск водителя Ford.

«Я ехал на такси, и мы попали в ДТП. После того как снял на видео, я вызвал другую машину и уехал, не дожидаясь приезда сотрудников полиции. Я не нарколог, конечно, но пьяного человека отличить могу. Видно было, что водитель Ford в неадекватном состоянии. Мы с таксистом пытались его словесно остановить, но он всё время говорил, что куда-то торопится», — рассказал АН «Между строк» автор видеоролика.