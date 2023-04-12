В Нижнем Тагиле полиция нашла сбежавшего из дома 14-летнего подростка

Пропавший накануне 14-летний Владимир Киреев найден правоохранителями на Красном Камне, он гулял возле кинотеатра. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мальчик признался, что во время очередных уходов из дома в вечернее время суток ночь предпочитает проводить в подъездах жилых домов.

«С наступлением тёплой погоды несовершеннолетние любители бесцельного времяпровождения часто выбирают подъезды домов для ночёвки. Сотрудники полиции обращаются с просьбой к тагильчанам сообщать в органы внутренних дел информацию, если заметили в подъезде дома неизвестных вам подростков, которые не проживают с вами рядом», — обратились к тагильчанам в полиции.

Отметим, что школьник нуждается в медицинском лечении. За последнее время он несколько раз уходил из дома, но после всегда возвращался. Ребёнка поставили на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.