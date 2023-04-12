В Нижнем Тагиле снова сбежал из дома подросток, нуждающийся в медпомощи

В Нижнем Тагиле в очередной раз пропал 14-летний Владимир Киреев, нуждающийся в медицинской помощи. Ранее он неоднократно уходил из дома, но всегда возвращался. Последний такой побег произошёл 29 марта, однако спустя несколько дней поисков полицейские нашли мальчика рядом со школой на улице Жуковского в микрорайоне Красный Камень.

Как уточнили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», Владимир Киреев живёт на улице Кольцова в посёлке Рудника III Интернационала. За время своих скитаний он неоднократно бывал в районе вокзала. Подростка поставили на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Накануне его мама снова заявила в полицию о пропаже сына.

Рост сбежавшего подростка 170 сантиметров, телосложение худощавое. Был одет в серо-чёрную спортивную куртку, синие брюки и того же цвета шапку. Поисками ребёнка занимаются сотрудники отдела полиции № 19, они просят всех, кто видел этого мальчика и знает о его местонахождении, сообщить в дежурную часть по телефону +7 (3435) 97-69-32.