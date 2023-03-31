В Нижнем Тагиле ведутся поиски 14-летнего школьника

Полиция разыскивает сбежавшего из дома 14-летнего Владимира Киреева. Ранее он уже неоднократно уходил из дома, но всегда возвращался. Последний побег произошёл 13 марта, подросток вернулся домой самостоятельно, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

29 марта Владимир утром ушёл в школу, но домой не вернулся. Ребёнок живёт на Руднике им. III Интернационала. Рост мальчика 170 см, глаза зелёные, волосы светлые. Он ушёл из дома с синим рюкзаком, в серой камуфляжной куртке, тёмно-синих джинсах, сером джемпере и чёрных весенних ботинках. Поисками подростка занимаются сотрудники отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское».

Просьба ко всем, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 19 по телефону 8 (3435) 97-69-32.