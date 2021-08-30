В Нижнем Тагиле полиция изъяла у безработной жительницы Вагонки полкило наркотиков

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОП № 17 изъяли у 32-летней жительницы Вагонки 500 граммов наркотических веществ. Полицейские длительное время наблюдали за подозреваемой. В итоге женщину задержали у её дома на улице Энтузиастов. Оперативники выяснили адреса, где закладчица оставляла запрещённые вещества: всего они нашли 60 пакетиков с мефедроном.

Когда женщине представили улики, она не стала отпираться и сообщила, что в квартире находятся ещё наркотики. Во время обыска полицейские обнаружили запрещённые вещества в четырёх полимерных пакетах, пустые пакетики зип-лок и электронные весы. Всего оперативники изъяли дома у тагильчанки почти 250 граммов наркотиков.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».