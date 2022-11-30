В Нижнем Тагиле полицейские задержали супружескую пару с тремя килограммами героина

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил задержали двух жителей Свердловской области 1977 и 1983 годов рождения, у которых изъяли более трёх килограммов героина, сообщили АН «Между строк» в штабе отдела.

«При проведении осмотра квартиры 45-летнего подозреваемого транспортные полицейские обнаружили и изъяли шесть полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Экспертизой установлено, что в свёртках вещество, содержащее в своём составе героин. Общая масса наркотиков составила 3136,13 грамма. Как пояснили задержанные, наркотики они приобрели с целью дальнейшего сбыта», — отметили в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Задержанные являются друг другу бывшими супругами, в отношении них возбуждены уголовные дела за сбыт наркотиков крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы.