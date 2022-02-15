В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух грабителей с помощью тепловизора

В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух воров, чьей добычей становился кабель. Согласно материалам следствия, на счету преступников несколько десятков случаев хищения кабеля на общую сумму около 4 млн рублей. Грабителей удалось найти с помощью портативного тепловизора, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

«Спецоперация прошла в микрорайоне Выя. После того как в городе отключили уличное освещение, мы получили сигнал об аварийной ситуации на наших сетях в районе улицы Полярной. Бригада связистов с охранной организацией и полицейскими выехали на место. Там они обнаружили, что неизвестные похитили 122 метра кабеля. С помощью тепловизора участники спецоперации оперативно обследовали территорию и обнаружили злоумышленников», — рассказал начальник линейно-кабельного участка «Ростелекома» в Нижнем Тагиле Кирилл Панков.

Тепловизор позволил полицейским обнаружить тепловые следы нарушителей. Во время обхода территории на экране цифрового устройства отобразились температурные контуры двух человек. Заметив преследование, преступники бросили украденный кабель и попытались скрыться. Но полицейские догнали преступников и задержали их.

«В настоящее время в следственном управлении возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ (кража). Установлены 53 адреса, где совершались хищения кабеля. Большая часть — на территории Ленинского района (39 случаев), 13 случаев на территории Дзержинского района, 1 факт зарегистрирован в Тагилстроевском. Причинённый ущерб исчисляется в сотнях тысяч рублей», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В пресс-службе «Ростелекома» напомнили: если вы стали свидетелем хищения или порчи кабеля, незамедлительно сообщите об этом в полицию.