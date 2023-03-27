В Нижнем Тагиле полицейские вычислили убийцу по оставленной на месте преступления кроссовке 51-го размера

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 17 октября 2022 года обвиняемый во время алкогольного застолья у тагильчанина, проживающего в квартире на Уральском проспекте, избил своего собутыльника. От многочисленных травм он скончался на месте.

По версии следствия, во время употребления спиртного между мужчинами завязался конфликт: сначала потерпевший оскорбил осуждённого, а тот, в свою очередь, нанёс ему в ответ не менее 19 ударов руками по разным частям тела. Обнаружив, что пострадавший не подаёт признаков жизни, злоумышленник решил покинуть квартиру. Находясь в состоянии сильного опьянения, он не смог найти вторую кроссовку и ушёл домой в одной. При этом у обвиняемого оказался достаточно редкий 51-й размер обуви.

«После того как на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили кроссовку 51-го размера, сразу же в произошедшем был заподозрен этот мужчина, который и ранее попадал в поле их зрения в связи с совершением противоправных действий. Когда они пришли домой к преступнику, тот сразу же во всём сознался», — отметили в прокуратуре.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Тагилстроевский районный суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Приговор не вступил в законную силу.