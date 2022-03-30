В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мужчину, избившего подростка

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает неизвестного мужчину, который вечером 29 марта напал на 17-летнего подростка. Сообщение об инциденте полицейские получили из Детской городской больницы, куда бригада скорой помощи доставила молодого человека.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», подросток приехал в Нижний Тагил из Краснотурьинска и снимает квартиру на Вагонке на улице Ильича. Молодой человек пришёл в гости к другу в третий корпус общежития на улице Циолковского, 2. У подъезда к нему обратился неизвестный мужчина с просьбой поделиться сигаретой. Подросток отказал, сославшись на то, что не курит. Тогда мужчина ударил его в лицо и ушёл.

Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», по словам матери пострадавшего, медики зафиксировали у подростка множественные гематомы, ушибы, сотрясение головного мозга, рваные раны лица, кроме того, у него выбиты три передних зуба.

Молодой человек отказался писать заявление в полицию, пояснив, что, вероятнее всего, не сможет опознать обидчика. Тем не менее участковые уже организовали проверку по данному происшествию. В настоящее время устанавливаются возможные очевидцы случившегося и тяжесть причинённого вреда здоровью подростка. При необходимости будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.