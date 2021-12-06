В Нижнем Тагиле полицейская погоня за автомобилем без госномера закончилась гибелью нарушителя

Сегодня около 11 часов в Нижнем Тагиле в ДТП на Исинском тракте погиб 43-летний мужчина. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, инспекторов ДПС привлёк внимание автомобиль Kia Rio, который ехал без государственного регистрационного номера спереди. Полицейские через громкоговоритель попросили водителя остановиться, но он проигнорировал их законное требование. Во время погони на 3-м км Исинского тракта тагильчанин не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате происшествия мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

В ГИБДД отметили, что водитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент аварии он не был пристёгнут ремнём безопасности. В каком состоянии погибший управлял автомобилем, будет установлено в ходе проведения экспертизы в медицинском учреждении.