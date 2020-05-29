В Нижнем Тагиле покупатели в «Галамарте» устроили давку из-за кастрюль по скидке (ВИДЕО)

В одном из магазинов торговой сети «Галамарт» в Нижнем Тагиле в разгар пандемии коронавируса посетители устроили потасовку из-за кастрюль по 99 рублей. По словам тагильчанки Елены Пешковой, которая стала свидетелем нездорового ажиотажа, желающие приобрести кухонную утварь по скидке начали скапливаться около магазина задолго до его открытия.

«Почти в 9 утра прихожу к магазину: занавес ещё опущен, а спектакль уже начался. В очереди, растянувшейся до середины фойе, передние спорят, кто из них пришёл раньше. Наконец, дверные жалюзи приподнимаются и к народу выходит представитель магазина. Объясняет, что кастрюль всего 24 и что занимайте, мол, очередь в две кассы. Что тут началось! Люди просто били друг друга, напирали локтями, кричали и ложились на соседей всей своей массой, чтобы только пройти вперёд. Мне казалось, они пришли грабить магазин, а не покупать что-то за деньги», — написала Елена на своей страничке в соцсетях.

Далее, по словам Елены, покупатели едва не взяли штурмом кассу.

«Стоит дама лет сорока и бодается с соседями, толкает всех вокруг и напирает на стол с кассой. Бедный кассир, уже почти совсем зажатый к стенке этим столом, зовёт на помощь, и к нему присоединяется второй продавец. Вместе они пытаются держать оборону, налегая изо всех сил на столы. Остервенелая толпа не понимает, что творит. Тут кассиры сообразили, что кастрюли надо раздать как можно быстрее, это их единственное спасение. И точно — через пять минут после этого магазин опустел», — пишет Елена.

Как сообщает TagilCity.ru, данным инцидентом в торговой точке заинтересовалась прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила. По словам помощника прокурора Ивана Перегуда, представители надзорного ведомства выедут на место и проведут проверку организации по соблюдению нормативов и правил.