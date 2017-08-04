В Нижнем Тагиле подростки разгромили скульптуру возле цирка (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером 2 августа в объективы камер наружного наблюдения попала группа подростков, которые у нижнетагильского цирка вырвали 150-килограммовый мраморный шар. Это часть скульптурной композиции со слонёнком, установленной в прошлом году в рамках симпозиума городской скульптуры. Шар был прикреплён к бетонным плитам арматурой. Сначала в мэрии грешили на десантников, отмечавших в этот день праздник. Подозрения были сняты после просмотра видео с камер «Безопасного города».

Камеры запечатлели четырёх подростков. Сначала они устроили фотосессию с мраморным слоном, потом стали проверять на прочность лежащий перед ним шар. А когда он поддался, решили поиграть им в футбол. Мраморный «мяч» покатился в сторону парка имени Бондина и развалился на части.

Директор музея изобразительных искусств Марина Агеева отметила, что причинённый хулиганами ущерб ещё оценивается. Шар придётся склеить, забетонировать, отшлифовать, а для доставки его на место нужно будет вызвать манипулятор, отметила Агеева.

Как подростки умудрились оторвать тяжёлую мраморную конструкцию от гранитной плитки, пока не совсем понятно. Куратор симпозиума городской скульптуры Александра Шемякина не исключает, что шар изначально был установлен с нарушениями. Его закрепили на 7-сантиметровый штырь, тогда как при таких работах используется арматура длиной в 20 см.

«В рамках симпозиума мы стараемся сделать город красивее, мы устанавливаем скульптуры, которые оказываются абсолютно беззащитны. Мы не сможем защитить их ни камерами, ни ОМОНом. Проблема кроется в головах у людей. Сломать можно что угодно. Среди молодых людей есть такое мнение, что мы живём в помойке, в Рашке. У таких подростков виноваты все: президент, мэр, родители, но не они сами. Чаще всего именно такие недовольными всем и всеми дети и гадят», – заключает Александра Шемякина.

Отдел полиции № 16 проводит проверку, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Правоохранители разослали ориентировки в школы, сотрудники ПДН проверяют детей, состоящих на учёте. Проверка проводится по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». О вандализме речь не идёт, поскольку это не памятник архитектуры.

Автором идеи скульптуры слонёнка является тагильский художник Александр Брусницын, воплощал его эскиз Андрей Мартынов, тоже тагильчанин. Изначально слонёнок сидел на шаре, но Мартынов, говорит Шемякин, «внёс своё видение, создав красивый застенчивый образ». Работа делалась вручную, без использования камнерезного оборудования, поскольку сделать круг из твёрдого материала очень сложно. Скульптуру изготовили по двум прототипам: всем известного мультяшного мамонтёнка и воспитанницы знаменитой династии дрессировщиков Корниловых слонихи Марго.

«Скульптуру создавали по двум прототипам: известного всем с детства и многим поколениям мамонтёнка, который отправился в дальнее плаванье на льдине через огромный океан на поиски свой мамы, и слонихи Марго – воспитанницы знаменитой династии дрессировщиков Корниловых. Слонёнок улыбается, потому что в цирке он с детства окружён любовью и заботой, кругом радость, и слоник всё время играет. Вот и здесь слоник – озорная хулиганка», – рассказывал ранее директор нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

Это уже не первый случай порчи работ участников симпозиума городской скульптуры. В феврале 2016 года неизвестные облили краской фигуры Городового и Дворника, которые «живут» на набережной. У Выйской купчихи возле «Александровского пассажа» горожане утащили ключи, а велосипедиста на «Зелёном бульваре» обклеили рекламными объявлениями. Реставрацией скульптур музей изобразительных искусств занимается за свой счёт.

Агентство новостей «Между строк»