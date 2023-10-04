В Нижнем Тагиле подорожало вторичное жильё

Рынок вторичного жилья в Нижнем Тагиле показал существенную динамику. Об этом сообщает портал по поиску недвижимости «Мир квартир». Особенно сильно вырос показатель за квадратный метр. Он составил чуть больше 7%. Средняя цена квартиры за III квартал этого года тоже увеличилась. Показатель составил +8%. При этом с начала года в Нижнем Тагиле прирост в цене у квадратного метра составил в районе 19%.

«В конце лета покупатели, ожидавшие после повышения ключевой ставки ЦБ рост ставок по ипотеке, устроили на рынке “вторички” кратковременный ажиотаж. Продавцы, видя выросший интерес к их объектам, быстро сориентировались в ситуации и подняли цены. С октября и до конца года возможен рост таких вспышек, поскольку банки уже подняли ставки. Полагаем, цены на вторичную недвижимость до Нового года больше не будут расти и, более того, могут начать «остывать»», — рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Добавим, что российский регулярный рынок недвижимости в городах проявил свою устойчивость: за последние три месяца он не только не показал падения, предрекаемого многими аналитиками рынка, но и продемонстрировал рост цен почти во всех населенных пунктах.

Отметим, что особенно сильно «квадрат» недвижимости вырос в цене в Перми (+10%), Кирове (+6%), Волжском (+6%) и Кемерово (+5%). Удешевление «квадрата» с января по сентябрь произошло в Сочи (–3%), Калининграде (–2%), Ленинградской области (–1%) и Санкт-Петербурге (–1%).

Стоимость квартиры в Нижнем Тагиле тоже увеличилась и составила 20%. В целом по стране за 9 месяцев средний лот подорожал на 8%. Более всего средний лот вырос в цене в таких городах, как Киров (+30%), Магнитогорск (+26%), Челябинск (+23,8%) и Новокузнецк (+23,3%).

Нижний Тагил находится на последнем месте среди 70 крупнейших городов России по стоимости квадратного метра жилплощади. Средняя стоимость квадратного метра жилья во втором городе Свердловской области составляет чуть более 50 тысяч рублей. На 69-ом месте расположился Магнитогорск (66 тысяч рублей за кв. м.), чуть выше Курган — 69 тысяч рублей за кв. м. Екатеринбург занимает 18-ю строчку с показателем 112,4 тысячи рублей за кв. м. В лидерах Москва (309 тысяч рублей за «квадрат»), Сочи — 250 тысяч рублей и Санкт-Петербург — 189 тысяч рублей.